Valentina Valiente Capítulo 159: Alejandro encara a su mamá tras descubrir la trampa de Macarena

Sin rodeos y sumido en la indignación, Alejandro confrontó a su madre: “Brisa me acaba de contar que Macarena te utilizó para que Valentina terminara conmigo”. Ante la sorpresa, Alejandro prosiguió: “Macarena te metió en la cabeza que yo le había sido infiel a Valentina para que tú sacaras a Valentina de mi vida, mamá. ¿Dime si fue así o no?”.
Intentando calmar los ánimos frente a la impactante revelación, Susana apenas logró pedir explicaciones, pero Alejandro le dejó en claro la gravedad del engaño: “Pasa que Macarena te engañó, mamá. Te dijo que yo le fui infiel a Valentina con Bárbara y eso nunca pasó, ¡eso fue mentira! Yo rechacé a Bárbara incluso cuando en ese momento no estaba con Valentina”.
Fue en ese instante cuando la farsa de Susana también quedó al descubierto. Alejandro la acorraló al recordar la coartada que ella había usado en su momento: “Tú me dijiste a mí que te habías enterado de lo mío con Bárbara porque un conocido tuyo nos vio. Me mentiste, mamá, dime cómo te enteraste de verdad”.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.