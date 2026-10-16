Yo Soy 2026: Jely, tras la presentación de “Los Panchos”: “Tengo unas ganas de chapar incontrolables”

Piero, Sebastián y Juan Diego imitaron a “Los Panchos” con la canción “Bésame mucho”. El trío musical se lució en el escenario con una interpretación romántica y armoniosa, como es de costumbre, para el deleite del público y el jurado.

Tanto es así que Jely Reátegui no se contuvo y dijo sin filtros: “Tengo unas ganas de chapar incontrolables”. Luego de esa declaración, consideró objetivamente que su nivel refleja consistencia y que se aprecia la libertad que tienen entre ellos, demostrando confianza y sinergia como grupo.

Ricardo Morán coincidió en la excelente actuación y compartió sus mejores deseos para sus futuras carreras musicales, ya que aprecia un enorme potencial que va más allá de la competencia y considera que merecen una trayectoria muy fructífera y duradera.

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