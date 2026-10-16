Yo Soy 2026: “Adrián Barilari” mostró una clara mejora tras su última presentación en “Talismán”
Mr. Nick imitó a “Adrián Barilari” con el tema “Talismán”. Tras una difícil racha de presentaciones en la semana final, buscó convencer al jurado con una actuación más calmada y enfocada en cuidar su voz, sin dejar de transmitir con su interpretación. Al terminar, el jurado compartió su devolución.
Carlos Alcántara no dudó en decir: “Has estado intermitente. Me imagino que tendrás un montón de razones, pero creo que esto es lo que tienes que hacer. Se nota que esta canción te encanta y la conoces muy bien”, señalando una clara mejora tras su última presentación.
Como es de costumbre, Ricardo Morán señaló puntos positivos y negativos: “Bien escogida la canción, felicitaciones por esa selección (…) Pero también es una canción más cómoda (…) Igual hacia el final ha habido varios momentos en que hemos estado apretados, ha habido varias desafinaciones al final, sigues estando sentido de tu garganta”. Por ello, le recomendó seguir cuidando su instrumento vocal y reconoció su excelente actitud calmada en el escenario
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