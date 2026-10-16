Yo Soy 2026: ¡Ricardo Morán se mostró muy orgulloso de la imitación de “Christina Aguilera”!

Sasha interpretó a “Christina Aguilera” con el tema “Hurt”. Con un vestido rojo y encima de un piano, recreó una increíble puesta en escena, en la que llegó a desplazarse arrodillada frente al jurado, poniendo la piel y el corazón en la canción.

Con mucha emoción, Jely Reátegui comentó: “Sasha, más Christina Aguilera que nunca”, dejando en claro lo encantada que quedó con su performance y con su conexión interpretativa, que mejora tras cada presentación. Tanto así que se declaró admiradora de su excelente trabajo.

Ricardo Morán no pudo ocultar el orgullo que sintió tras la actuación de Sasha y dijo: “Lo que ahora deseo es que alguien etiquete a Christina Aguilera, y te vea, porque me siento muy orgulloso de esta imitación (…) siento que la gente puede confundirte viendo el televisor”. Desde una postura de profesor, solo tuvo elogios por el arduo esfuerzo para llegar a este nivel de imitación.

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