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Valentina Valiente Capítulo 159: Alejandro le dice sus verdades a Macarena, “eres un monstruo”

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Macarena volvió a victimizarse y lanzar acusaciones para intentar salvar su boda: “¡Yo nunca he manipulado a nadie! Me están acusando de algo muy injusto. Alejandro, ¿a quién le vas a creer, a Brisa o a mí?”.
También intentó armar una teoría conspirativa: “A Brisa le han lavado el cerebro desde que está saliendo con Rocky, que es íntimo amigo de Valentina. ¡Ese es un plan de ella para separarnos, mi amor! Por favor, tienes que creerme”.
Sin embargo, Susana la frenó recordándole la mentira sobre el falso engaño con Bárbara. Entre súplicas de “¡Yo cambié, te lo juro!”, Alejandro la interrumpió: “Sí, cambiaste, pero para peor. Con esto que estás haciendo me doy cuenta de que no tienes alma. Ni alma ni conciencia, Macarena. Eres capaz de lastimar a cualquier persona con tal de conseguir lo que quieres”.
Pero el momento cumbre llegó cuando Alejandro la frenó en seco sobre su chantaje contra los seres queridos de Valentina: “Y mucho cuidado con meterte con Valentina y su familia, ¿eh?, porque ya sé que la amenazaste con quitarle a sus hermanitos. Eso solamente habla de lo enferma, de lo anormal que eres… ¡un monstruo!”.

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