Valentina Valiente Capítulo 160: Alejandro besa a Valentina, pero todo resultó ser un sueño

Valentina recibió la inesperada visita de Alejandro. Apenas entró, él no pudo resistirse y la besó, luego de haber sido engañados con el fin de acabar su relación. Ambos disfrutaban del momento, hasta que Alejandro se despertó.

Todo había sido un sueño, una forma de reflejar ese deseo interno y reprimido de retomar su relación con Valentina. Al darse cuenta de que no era real, Alejandro suspiró con pena y siguió cargando con esa inseguridad sobre el tema.

¿Alejandro se animará a luchar por Valentina en la vida real? ¿Qué pasará con ese deseo que ya no puede ocultar? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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