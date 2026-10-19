Valentina Valiente Capítulo 160: Sandoval esconde una cámara en el cuarto de Edmundo para vigilar a Frida
Sandoval visitó a Edmundo y Frida lo recibió, pero él le pidió estar a solas con su amigo. Frida aceptó sin ningún problema y Sandoval le dijo a Edmundo: “Yo sé que se va a recuperar pronto, lo sé. Todavía tenemos muchas conversaciones pendientes. Lo voy a estar esperando”.
Luego, se aseguró de que la enfermera estuviera profundamente dormida para llevar a cabo su plan: colocar una cámara escondida que permitiera vigilar a Edmundo y evidenciar las verdaderas intenciones de Frida. De forma sigilosa, Sandoval se retiró del dormitorio, asegurándose de que nadie se diera cuenta de lo que había hecho.
¿La cámara logrará captar las verdaderas intenciones de Frida? ¿Edmundo se salvará a tiempo de su macabro plan? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.
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