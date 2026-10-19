Valentina Valiente Capítulo 160: Alejandro y Susana destapan a Macarena y la echan de su casa

Alejandro confrontó a Macarena, pero ella no se quedó callada. Él la amenazó primero: “Lo que le estás haciendo a Valentina tiene un nombre y se llama extorsión (…) Si por alguna razón, intentas algo en contra de su familia o en contra de ella, yo mismo me voy a encargar de que termines en la cárcel ¿me entendiste?”.

Sin muestra alguna de arrepentimiento, Maca, totalmente enloquecida, le respondió: “¿Crees que me vas a asustar con eso? (…) Hice todo eso y haría mucho más (…) Me voy a encargar cuando me dé la gana que esa arrastrada le quiten sus hermanitos (…) Le voy a dar donde más le duele (…) Ella me robó a mi hombre, destruyó mi vida y tú no podrás hacer nada”.

Entonces, Susana, quien acompañó a Alejandro, le dejó en claro que no está en posición de amenazar y le reveló: “Grabé toda tu confesión, todo. Si tú haces algo, esto se va a redes sociales y tu imagen quedaría completamente destruida”. Sin más que hacer, Maca intentó agredir a Susana, pero Alejandro la detuvo y la echó de su casa, pese a los desesperados intentos de ella por redimirse. Tanto él como Susana se quedaron atónitos por todo lo que acabaron de presenciar.

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