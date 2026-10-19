Valentina Valiente Capítulo 160: Frida busca el fármaco más fuerte para acabar con Edmundo
Frida buscó opciones de medicamentos para matar a Edmundo y no tuvo ningún reparo en elegir el fármaco más intenso para asegurar su cometido. Mientras revisaba su laptop, suelta: “No, no. Esto es muy suave, necesito algo más fuerte para el viejo”.
En plena búsqueda, recibió la llamada de Susana, pero cuando vio de quién se trataba, decidió no contestarle para seguir con lo suyo sin problemas.
¿Frida logrará cumplir su macabro plan? ¿Susana sospechará de lo que está tramando? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.
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