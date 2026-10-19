Valentina Valiente Capítulo 160: ¡Macarena arremete contra Brisa y la acusa de traidora!
Brisa quiso comentarle a Ximena lo sucedido con Maca, pero ella, sin saber la gravedad del caso, le respondió: “¿Tiene que ser ahora? Estoy en la mejor parte de la película”. De repente, Maca tocó la puerta con fuerza y entró gritando e insultando a Brisa: “Maldita traidora, te odio (…) Arruinaste mi relación con Alejandro, ¿cómo pudiste traicionarme así?”.
Nerviosa, Brisa le contestó: “Yo quise que entraras en razón, pero tú no quisiste escucharme”. Esto alteró aún más a Macarena, quien no se guardó nada: “Acabaste con todo, me arruinaste la vida (…) ¡Judas, ojalá te mueras, te maldigo!”. Entonces, Brisa, con un tono más agresivo, la detuvo y le respondió: “¡Basta! ¿No te das cuenta del daño que haces?”.
¿Brisa logrará hacerle ver a Macarena el daño que causó? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.
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