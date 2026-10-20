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Valentina Valiente Capítulo 161: ¿Alejandro buscará recuperar el amor de Valentina?

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Alejandro confesó haberse sentido utilizado y manipulado por Macarena: “Siento que me va a explotar la cabeza, Gabriel. No puedo creer que estuve a punto de casarme con alguien que me manipuló como un peón en su tablero…”. También lamentó no haberle creído a la mujer que ama: “Tú y Valentina trataron de abrirme los ojos con Macarena tantas veces”.
Ante la desesperación de su amigo, Gabriel intentó calmarlo, pero Alejandro dejó al descubierto el único pensamiento que ronda por su cabeza desde que descubrió la verdad: “Hoy desperté con ganas de ir a un solo lugar, Gabriel: con Valentina. Ir con Valentina, besarla, abrazarla y recuperar el tiempo perdido”.
Sin embargo, frenando de golpe la ilusión de su amigo, Gabriel lo detuvo en seco: “Alejo, tú ya no puedes hacer eso”.

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