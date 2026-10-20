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Valentina Valiente Capítulo 161: Soraida y Leo sorprenden con un apasionado beso en medio de una profunda declaración

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Todo comenzó cuando Soraida dejó al descubierto la profunda admiración que siente por la valentía de Leo: “Admiro la pasión con la que hablas de las causas justas. Desde que te conozco te has comprometido con todo: sacaste a Wilfredo de la cárcel, metiste a Tito para que pague por lo que hizo y ahora te estás enfrentando a una banda de extorsionadores”.
Sorprendida por su entereza, Soraida no dudó en cuestionarlo con dulzura: “¿De dónde te has caído tú? ¿Quién eres realmente, Leopoldo Julca? Cualquier persona no haría lo que tú haces, aún sabiendo que tu vida está en peligro”.
A pesar de que Leo intentó restarle importancia asegurando que es lo que haría cualquier persona honesta, la química entre ambos fue inevitable. La tensión romántica llegó a su punto máximo y culminó en un apasionado beso.

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