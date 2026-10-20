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Valentina Valiente Capítulo 161: Valentina busca adelantarse a la justicia tras amenaza de Macarena

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Desesperada por proteger a los suyos, Dolores no dudó en asumir la culpa de los errores del pasado: “A mí me da igual que me metan presa, pero tú tienes que estar con tus hermanitos. Yo fui la que hizo las cosas mal. Tu abuelo Rómulo y yo sabíamos que era peligroso adoptarlos ilegalmente… No sería justo que regresen a ese albergue”.
Sin embargo, Valentina la tranquilizó de inmediato y reveló la arriesgada estrategia legal que viene planeando a espaldas de Macarena: “Ustedes nos regalaron una segunda oportunidad. Tranquila, todo va a estar bien. Me estoy asesorando con un buen abogado y creemos que lo mejor es adelantarnos y contarle todo a las autoridades, pero todavía lo estoy pensando”.
Valentina alista un jugada magistral para desactivar la bomba de Macarena antes de que sea demasiado tarde.

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