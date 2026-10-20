X Publicidad
Temas
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Valentina Valiente

Valentina Valiente Capítulo 161: La psicóloga lanzó una advertencia sobre el estado mental de Macarena

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
vlevano@latina.pe
Compartir
 Tras ser examinada por su especialista, se confirmó la peor sospecha sobre la salud mental de Macarena: “Logré conversar con ella y ha aceptado la medicación por ahora, pero ha habido un claro retroceso respecto al avance logrado. Esto se debe a que Macarena abandonó sus terapias y medicación hace tiempo”, explicó la doctora.
Sin rodeos, la psicóloga alertó sobre el nivel de peligro que representa la villana tras el rechazo definitivo de Alejandro: “La obsesión por Alejandro es crítica. Ha dejado de ser un simple apego afectivo para convertirse en una fijación patológica más peligrosa que antes. Toda su estabilidad emocional gira en torno a él”.
La psicóloga también advirtió a Frida que el juicio de Macarena esta totalmente descontrolado: “Esta pérdida de juicio la puede hacer tomar decisiones impulsivas y muy peligrosas”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

Siguiente artículo