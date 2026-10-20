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Valentina Valiente Capítulo 161: Brisa encara a Ximena por encubrir las mentiras de Macarena

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Al enterarse de que Brisa dejaría el departamento, Ximena la encaró con dureza y sarcasmo, echándole en cara haber expuesto a Macarena: “Era obvio, o sea, era lo mínimo que podías hacer después de haberle desgraciado la vida a Macarena, porque si no te largabas tú, me largaba yo. Has traicionado de la peor manera a tu mejor amiga”.
Brisa recordó haberle dado la oportunidad a Macarena de confesar la verdad antes de ir con Alejandro, pero Ximena la atacó con frialdad refieriéndose a sus viajes: “¿Y eso también te lo enseñaron en la India? ¿Te enseñaron cómo traicionar a tu amiga como si nada? Ahí seguramente eras primerita en la clase, Bri. ¡Qué buena alumna!”.
Brisa no se quedó callada y le soltó una contundente verdad a Ximena: “¿Y qué clase de amiga has sido tú, Xime? Si durante todo este tiempo lo único que has hecho es apañar y alentar las mentiras de Macarena sabiendo el daño que eso le hace. Tú le ayudaste a destruirse”.

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