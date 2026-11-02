Valentina Valiente Capítulo 170: Delia sospecha de Frida y le lleva el medicamento a Lupe para que lo estudien

Una de las gemelas entró a la habitación de Edmundo para hablar con él y aclarar las cosas: “Yo sé que usted me escucha y me entiende. Así que por favor tenga paciencia. Usted no está solo”. Luego, buscó en el tacho de basura el inyectable que había desechado la enfermera, recordó todo lo sucedido y se dio cuenta del extraño e insistente comportamiento de Frida con el medicamento. Por eso, decidió llevárselo a Lupe.

Al enterarse, Lupe no entendía qué tenía de raro, y Delia le contestó: “Nosotras conocemos a la señora Frida; se hizo la preocupada por la medicación, pero estaba muy nerviosa”. Con la finalidad de confirmar la sospecha, Lupe le dijo que llevaría el medicamento a un laboratorio para que fuera estudiado. Delia se despidió de ella, ya que Frida estaba más tensa desde que Edmundo había mejorado.

¿El laboratorio confirmará lo que Frida intentó hacerle a Edmundo? ¿Frida se dará cuenta de que el inyectable ya no está? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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