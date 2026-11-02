Yo Soy Castings 2026: Locutora comercial cantó como “Maricarmen Marín”, pero no avanzó de ronda

Geanella Paredes vino a cantar como “Maricarmen Marín” con el tema “Por Qué Te Fuiste”. Antes de su presentación, comentó sus múltiples trabajos: psicóloga, actriz y locutora comercial. El jurado se interesó en su capacidad para locutar y le pidió un pequeño ejercicio de su labor, en el que promocionó el negocio ficticio “Pelucas Cachín”, lo que dejó un divertido momento antes del casting.

Tras su audición, Ricardo Morán fue sincero y directo con sus comentarios: “La he dirigido en una película musical (…) Ha habido varios problemas de afinación al final de algunas frases que con Maricarmen no ocurren”. Con ello dio el primer “no”.

De igual forma, Jely Reátegui consideró que debe volver con otro personaje, ya que tiene otra tesitura de voz y por momentos se le iba la fuerza. Así dio el segundo “no” de la mesa.

Carlos Alcántara también la animó a buscar otro personaje para una próxima imitación.

¿Con qué nuevo personaje volverá Geanella a Yo Soy? ¿Quién será la próxima en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición del programa para descubrirlo.

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