Yo Soy Castings 2026: Ricardo, entre la simpatía y la responsabilidad, le dijo “no” a “Pabllo Vittar”

“Mar” Junco vino a imitar a “Pabllo Vittar”. Tras la performance de la icónica canción viral, el jurado no quedó conforme con su participación a nivel técnico en el canto. Sin embargo, Ricardo Morán tuvo una perspectiva positiva más allá del casting, por su valentía al venir y realizar su actuación.

Así lo comentó: “El abrir puertas y crear espacios, en donde las personas de nuestra comunidad, de todas las minorías, encuentren acogida es importante. Porque además abre la puerta y marca el camino para las siguientes personas que vienen después”.

Sin embargo, recalcó la falta de técnica vocal: “Por más que simpatizo enormemente con lo que estás haciendo, estaría faltando a mi responsabilidad como jurado. Si no te dijera que no basta por ser creativa, tienes que tomar clases de canto, porque no está bien. Eso no quiere decir que no va a estar bien en algún momento; se puede trabajar”.

Finalmente, el jurado estuvo de acuerdo en que no avanza a la siguiente ronda, pero hubo felicitaciones por su noble misión.

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