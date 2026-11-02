Yo Soy Castings 2026: “Shawn Mendes” aprendió a cantar con videos de YouTube y sorprendió al jurado

Emanuel Flores interpretó a “Shawn Mendes”. En los primeros instantes de su presentación, sorprendió tanto al jurado como al conductor por su parecido en el timbre de voz y por una técnica de canto que se asemeja a la del cantante.

Al terminar, Ricardo Morán le preguntó: “¿Quién te enseñó a tocar la guitarra y a cantar?”. El participante respondió: “Yo lo aprendí por videos de YouTube”. En ese momento, Carlos Alcántara gritó como apoyo: “¡Bien, sobrino! ¡Sí se puede!”.

Fuera de ello, el jurado estuvo de acuerdo en darle un “sí” unánime al reconocer su talento. Sin embargo, le pidió aligerar el timbre para perfeccionar la imitación y empezar a mejorar su canto con un instructor.

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