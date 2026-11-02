Valentina Valiente Capítulo 170: Frida pregunta si Edmundo podrá hablar tras su recuperación

Al enterarse del despertar de Edmundo, lo primero que Frida le preguntó a la enfermera fue: “¿Llegaste a ponerle la ampolla?”. La enfermera le explicó que el medicamento se contaminó tras caerse al suelo y le sugirió una mejor solución: “En este momento, debería llamar a su médico para que lo revalúe y le dé otra medicación, ¿no cree?”.

Minutos después de que el doctor lo revisara, Edmundo mostró buenas señales. El especialista lo explicó así: “Ha recuperado la conciencia, responde a estímulos sencillos y eso es un avance muy importante. Sin embargo, su proceso de recuperación recién está comenzando. Vamos a seguirle administrando la medicación vía intravenosa”.

Frida preguntó entonces por lo que realmente le interesaba: “¿Va a poder hablar?”. El doctor le respondió que eso no se sabía a ciencia cierta, ya que en algunos casos la recuperación tarda más que en otros, y que habría que ver la terapia cuando fuera conveniente. Además, se ofreció a estar pendiente de Edmundo las 24 horas del día.

¿Edmundo podrá hablar y contar lo que Frida intentó hacerle? ¿Cuánto tiempo más logrará Frida mantener su secreto? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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