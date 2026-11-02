Valentina Valiente Capítulo 170: Valentina le dice sus verdades a la familia de Diego por su indiferencia

Valentina llegó a buscar a Diego hasta su casa y fue recibida por su madre, quien le contó que no estaba desde hacía varios días y le preguntó cómo era posible que no supiera de él. Ella le explicó: “Lo que pasa es que ya no estamos juntos”. La noticia tomó por sorpresa a la mamá de Diego, quien llamó a su otro hijo para que se enterara.

El hermano reaccionó igual de despreocupado que su madre y preguntó: “Cuéntanos, ¿qué ha pasado?, ¿qué hizo mi hermano esta vez?, suelta el chisme completo”. Con mucho respeto, Valentina respondió: “No me hizo nada, él me ha tratado muy bien desde el inicio, ha sido un caballero”. Con total indiferencia, la madre y el hermano le dijeron: “Si lo encuentras, le dices que se ha acabado el papel higiénico en el baño” y “que la refri está vacía”.

Esos comentarios hicieron que Valentina se expresara con total sinceridad: “Es una persona muy valiosa, no solo sirve para hacer las compras o pagar la renta. Es una persona increíble que trae muchos problemas y cargas encima. Ustedes, como su familia, deberían apoyarlo, estar con él. Espero que se den cuenta cuando no sea demasiado tarde”. Así se despidió de los familiares de Diego, quienes no tomaron conciencia alguna de lo dicho.

¿Dónde estará Diego y por qué se alejó de su familia? ¿Su madre y su hermano se darán cuenta a tiempo de lo que están perdiendo? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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