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Valentina Valiente

Valentina Valiente Capítulo 174: Brisa se muestra incomoda por escena de Rocky, ¿se trata de celos?

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
vlevano@latina.pe
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Con la picardía que lo caracteriza, Rocky reclama la ausencia de su familia: “Uy, ¿por qué nadie está viendo? Ahorita viene la escena donde me meto con la mamá del protagonista”. La respuesta de Brisa no se hizo esperar: “¿Qué? ¿También te besas con ella?.
Intentando justificar su fastidio, Brisa le reclama a Rocky: “Mi preocupación no es el beso, es la energía que se intercambia en ese tipo de contacto físico… El karma no distingue entre lo actuado y lo real”.
Rocky no dudó en responder “Fuera de acá, estás celosa tú”, a lo que Brisa responde: “Quizá la intensidad de la escena me generó cierta incomodidad, pero puede que sea mi ego hablando”. Lejos de enojarse, Rocky le sigue el juego con total complicidad: “Mira, está bien que te incomode, te entiendo”.

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