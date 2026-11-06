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Valentina Valiente Capítulo 174: Ericka saca un cuaderno con toda la vida de Valentina y deja al descubierto su verdadera identidad

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Lejos de ser la chica desamparada que decía huir de personas peligrosas, Ericka guarda en su cuaderno absolutamente todo sobre la vida de Valentina: su familia, sus círculo de amigos, los detalles de su relación con Alejandro, la ubicación de su casa y cada paso que da.
Su obsesión no tiene límites y cada página contiene pruebas de que ha estado vigilando milimétricamente a Valentina.
Pero lo más perturbador ocurre al final, cuando Ericka  escribe la palabra “¿Problema?” debajo de una fotografía de Mirkala, ¿qué intenciones oculta realmente?
 

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