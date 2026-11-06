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Valentina Valiente Capítulo 174: Frida empaca sus maletas y decide huir de la justicia

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Completamente desesperada y sin saber a dónde más acudir, Frida descarga su frustración frente a su abogada: “¡No, no, no puede ser que todo se derrumbe en unas horas! Rodrigo me acorrala, la empleada se mete a mi casa, se quedan con Edmundo… Ayúdame, esta es mi casa, ¿cómo hago para que se larguen?”.
Ante su desesperación, la abogada le aclara la cruda realidad legal: “No hay ninguna acción legal inmediata que pueda tomar para revertir esta situación, Frida. Amiga, te pido que te calmes. Tu situación con Rodrigo ya era bastante delicada, y ahora esta nueva denuncia por tentativa de homicidio contra Edmundo solo ha empeorado las cosas”.
Pese a que Frida insiste hasta el cansancio en su inocencia, la abogada deja de lado el rol profesional para darle el consejo más drástico de todos: “Frida, como tu abogada yo te diría que sigamos batallando, pero como tu amiga mi consejo es otro: agarra tus cosas y lárgate cuanto antes, antes de que las cosas se pongan peor… la cosa pinta muy fea”. Al verse sin escapatoria, la villana dobla las manos, empaca sus maletas de emergencia y decide escapar antes de que la policía la arreste en la propia mansión.

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