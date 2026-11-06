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Valentina Valiente Capítulo 174: Henry  revela a Lupe y Valentina que Frida planeó su propio secuestro y asesinó a Beto Correa

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Henry aclara que el motivo de su llegada va mucho más allá de solo una visita a Don Edmundo: “Mi visita no solo tiene que ver con la salud de Don Edmundo, hay algo que deben saber”.
Henry no dudó en contar información sobre Frida a Valentina, Lupe, Alejandro y Susana: “Mis contactos en la policía me han informado que Rodrigo ha declarado formalmente que Frida fue la autora de su autosecuestro y autora material del asesinato de Humberto Correa”.
Sorprendidos por la magnitud del delito, Valentina exclama impactada: “¿O sea, Frida se autosecuestró y después mató a una persona?”. Mientras Lupe asegura que ya nada debería sorprenderle, todos coinciden en que la situación ha rebasado todo límite: “Es que es muy fuerte, es una locura, no sé ni cómo calificarla”.

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