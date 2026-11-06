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Valentina Valiente Capítulo 174: Rocky sorprende a su familia con una atrevida escena trasmitida a nivel nacional

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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La familia de Rocky se reunió para ver el resultado de sus grabaciones en televisión: “Me hubiera gustado que mi viejo estuviera aquí para verlo, él se moría de ganas por verme en la televisión”.
La sorpresa explota cuando Rocky aparece en escena: “Qué elegante… Bueno, empezó la hora de protección al menor, vamos”, comenta Elsa mientras se lleva a Kathy a dormir. Pero la bomba estalla cuando Rocky queda completamente expuesto frente a los demás: “¡Asu, Rocky! No pensé que iba a ser tan subida de tono, esto parece una producción española o brasilera… ¡Ay no, qué horror! Acabo de ver todo el trasero de Rocky”.
Ante ello, el propio Rocky se rió de la escena y Jenny no podía aguanta más: “Ay no, no voy a borrar esto de mi mente, no pueden seguir viendo esto ya”.

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