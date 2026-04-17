Valentina Valiente capítulo 30: ¡Frida acepta un préstamo que podría destruirla!

Frida da un paso arriesgado al acudir a una casa de empeño en busca de una fuerte suma de dinero. Decidida a seguir adelante con sus planes, logra convencer a Benítez, el dueño del lugar, de prestarle el monto que necesita, aunque no sin antes advertirle sobre los riesgos.

El acuerdo no es sencillo: “La primera cuota será a treinta días”, le deja claro Benítez, además de imponer un alto interés. A pesar de intentar negociar más tiempo, Frida acepta las condiciones, confiando en que podrá recuperar el dinero rápidamente.

Su seguridad se basa en un plan que podría salir mal: aprovechar su cercanía con Edmundo para obtener grandes cantidades sin que él lo note. “Yo voy a poder sacar cien, doscientos, trescientos”, asegura, convencida de que todo está bajo control.

Sin embargo, Benítez no duda en advertirle: “A ti no te va a gustar lo que puede pasarte si no cumples”. La amenaza queda latente, dejando claro que el peligro no es solo financiero.

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