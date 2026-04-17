Valentina Valiente capítulo 31: ¡CELOS disfrazados de advertencia! Leo intenta influir en Rocky

Leo vuelve a mostrar que su regreso no es tan inocente como aparenta. Esta vez, decide acercarse a Rocky para advertirle sobre el hombre que estaría saliendo con Elsa, despertando sospechas en el joven.

Con un tono aparentemente protector, Leo le insiste en que debe estar atento. “Tú, como hombre de la casa, tienes que cuidar a tu mamá”, le dice, sugiriendo que el supuesto doctor podría no ser quien aparenta. Sin embargo, detrás de sus palabras se esconde algo más: celos y la incomodidad de ver a Elsa rehaciendo su vida.

Rocky, por su parte, no parece convencido y responde con lógica, señalando que el hombre es un profesional y no tendría motivos ocultos. Pero Leo insiste, dejando entrever su desconfianza hacia cualquier figura que intente ocupar su lugar.

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