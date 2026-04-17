Valentina Valiente capítulo 31: ¡Discurso de Leo que toca el corazón de Jenny!

En Valentina Valiente, las emociones se desbordaron cuando Leo decidió organizarle una fiesta a Jenny, marcando un intento por reconstruir su relación tras años de ausencia. Frente a todos, el padre tomó la palabra y dejó ver un lado vulnerable que pocos esperaban.

“Te he extrañado mucho, hija… estoy orgulloso de la mujer en la que te has convertido”, expresó conmovido, reconociendo el tiempo que no estuvo presente. Sus palabras sorprendieron a Jenny y a todos los presentes, quienes fueron testigos de este momento cargado de sentimientos.

El instante más emotivo llegó cuando Leo invitó a su hija a acercarse y, entre aplausos, ambos compartieron un baile padre e hija, sellando así un momento que podría marcar un nuevo inicio en su relación.

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