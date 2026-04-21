Valentina Valiente capítulo 33: ¡Frida insiste! Valentina no puede quedarse más

Mientras Edmundo celebra los avances de Bryan y se muestra esperanzado por su recuperación, Frida cambia por completo el rumbo de la conversación con una exigencia directa: “Tienes que botar a Valentina”.

El momento deja en evidencia que la presencia de Valentina sigue generando incomodidad dentro de la casa. Pese a la pequeña celebración sobre su compromiso y la recuperación de Bryan, Frida no está dispuesta a ceder y vuelve a presionar para que la joven sea despedida cuanto antes. Ahora que Edmundo y Frida están comprometidos, sus opiniones tienen más peso en las deciciones de la casa.

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