Valentina Valiente capítulo 34: ¡Elsa decide enfrentar a Wilfredo y descubre un lado de él que no conocía!

Elsa decide buscar respuestas luego de ver un video de seguridad que muestra a Wilfredo como que el verdadero “héroe” de San Jerónimo.

Con el material en mano, Elsa encara a Wilfredo y le exige explicaciones, especialmente por haber involucrado Rocky en una mentira. Sin embargo, lejos de aclarar la situación, él opta por evadir cada pregunta, restándole importancia a lo ocurrido.

“No hice gran cosa”, intenta justificar, pero las imágenes dicen lo contrario. Para Elsa, la actitud de Wilfredo resulta aún más alarmante que el propio video. La confianza que había construido con él comienza a desmoronarse cuando se da cuenta de que no puede mirarla a los ojos.

Decepcionada, Elsa entiende que hay secretos mucho más grandes detrás de lo que vio. Su salida no solo marca el fin de una conversación, sino el inicio de una desconfianza que podría cambiar su relación.

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