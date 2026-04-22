Valentina Valiente capítulo 34: ¡Frida y Macarena lo lograron! Valentina es despedida por Edmundo

la historia da un giro inesperado cuando Don Edmundo se ve obligado a despedir a Valentina tras su decisión de casarse con Frida, lo que complica la permanencia de la joven en la casa. Aunque la noticia no la toma completamente por sorpresa, el momento está cargado de emoción y resignación.

Lejos de dejarla desprotegida, Edmundo intenta ayudarla ofreciéndole un nuevo empleo en una constructora. Incluso le asegura que es una joven capaz y que encontrará una buena oportunidad para ella. Sin embargo, Valentina rechaza la propuesta para evitar conflictos con Frida.

Agradecida por todo lo recibido, prefiere alejarse y seguir su camino por cuenta propia. Aun así, pide poder seguir visitando a Bryan y Lupe, dejando claro el vínculo que ha formado.

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