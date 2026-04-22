Valentina Valiente capítulo 34: ¡La relación de Gabriel y Jenny se desborda!

Jenny llega a casa de Gabo a visitarlo después de muchos días de haber estado cuidando a Bryan, en ese momento Gabo lanza un comentario cuestionando la actitud de Jenny, dejando entrever que ella pueda estar jugando con él… y con Bryan.

La tensión crece cuando Gabo insinúa que Jenny no lo toma en serio, mientras ella responde con firmeza que nunca hubo exclusividad entre ellos. Sin embargo, el momento más intenso llega cuando él lanza una acusación directa: “sales con uno en la mañana y otro en la noche”, desatando la indignación de Jenny.

“¡Lávate la boca antes de hablar estupideces!”, responde ella, reaccionando con una cachetada que marca el quiebre definitivo en la conversación. Acto seguido, decide irse, dejando a Gabriel solo.

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