Valentina Valiente capítulo 34: ¡Lupe lo escucha todo! Bryan y Rocky tienen explicaciones que dar

Bryan, ya recuperado tras sus terapias, decide junto a Rocky que es momento de dejar de ocultar la verdad: Valentina sería la nieta perdida de Don Edmundo. La tensión crece cuando ambos coinciden en que ya no pueden seguir esperando y que deben decirlo cuanto antes.

“Hay que decirle ya… que Valentina es su nieta”, se escucha en la conversación. Sin embargo, todo cambia cuando Lupe escucha esta revelación por accidente y exige explicaciones de inmediato debida a la inesperada revelación.

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