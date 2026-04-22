Valentina Valiente capítulo 34: ¡Wilfredo queda al descubierto!

Tras los incidentes ocurridos en el local donde celebraron el cumpleaños de Jenny, Elsa recibe un video que muestra lo que realmente pasó aquella noche.

Aunque se pensaba que Rocky había sido quien enfrentó el peligro, las imágenes cuentan otra historia. “Ahí se ve clarito que tu hijo no hizo mucho”, le dicen sin rodeos, señalando que quien verdaderamente intervino fue Wilfredo, quien supuestamente no había intervenido en aquella pelea.

La sorpresa crece cuando Elsa recuerda haber visto a Wilfredo con la muñeca herida. Él intentó restarle importancia, asegurando que fue un accidente, pero ahora las imágenes cuentan la verdad.

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