Valentina Valiente capítulo 37: ¡Elsa y Wilfredo ya no pueden negar lo que sienten!

Lo que empezó como una relación basada en la confianza y el apoyo mutuo finalmente cruzó la línea hacia algo mucho más profundo. Elsa regresa, lo busca sin rodeos y deja en evidencia que ya no puede seguir ignorando lo que siente por Wilfredo.

El reencuentro es breve, pero cargado de tensión emocional. Las miradas, los silencios y la cercanía dicen todo lo que antes intentaron callar. Esta vez, ninguno retrocede.

Elsa toma la iniciativa y rompe la barrera que había levantado por miedo a perder su amistad. Wilfredo responde de la misma manera, confirmando que lo que hay entre ellos ya no puede quedarse en palabras contenidas.

El beso marca un antes y un después. Ambos aceptan que se gustan y que lo que sienten es real. Es un momento honesto, sin culpas ni justificaciones, donde finalmente se permiten sentir.

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