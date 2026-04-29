Valentina Valiente capítulo 39: ¡Rita vuelve a cruzar los límites en el hotel donde trabaja!

Rita fue descubierta por un huésped en una situación desconcertante dentro de una de las habitaciones.

El cliente la encontró en el baño de su habitación, lo que desató su enojo inmediata. La situación escaló rápidamente cuando el huésped amenazó con hacer un descargo en redes, poniendo en riesgo no solo el trabajo de Rita, sino también la reputación del lugar.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, una compañera de trabajo dejó entrever que no era la primera vez que sucedía algo así. De hecho, sería la cuarta ocasión en la que Rita incurre en este tipo de comportamiento, lo que agrava aún más la situación.

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