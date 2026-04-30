Valentina Valiente capítulo 40: ¡Rocky apoya a Bryan, pero llega muy tarde!

El corazón de Bryan quedó expuesto en uno de los momentos más emotivos del capítulo. Tras semanas de dudas, el joven finalmente le confesó a Rocky que está profundamente enamorado de Jenny, su hermana. Lejos de molestarse, Rocky lo sorprendió al apoyarlo e impulsarlo a ir de inmediato a buscarla.

Bryan reconoció que antes ya le había revelado sus sentimientos, pero que sus propios miedos terminaron alejándola. “No dejo de pensar en ella”, admitió con sinceridad, mientras Rocky insistía en que aún podía recuperarla.

Animado por su mejor amigo, Bryan decidió arriesgarse y fue hasta donde estaba Jenny. Sin embargo, al llegar, se encontró con una escena que no esperaba: la joven se estaba besando con Gabo.

El impacto fue inmediato. Lo que parecía el inicio de una nueva oportunidad terminó convirtiéndose en una dura desilusión para Bryan, quien ahora deberá enfrentar sus sentimientos y decidir si luchará por Jenny o si dejará ir ese amor.

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