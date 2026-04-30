Valentina Valiente capítulo 40: ¡Una nueva vida podría comenzar para Valentina!

La vida de Valentina podría dar un giro inesperado luego de que Don Edmundo le hiciera una propuesta imposible de ignorar. Conmovido por la situación de su nieta, el empresario le ofrece un departamento amplio, cómodo y cerca de su casa para que pueda mudarse junto a su abuelita y sus hermanos.

La joven no pudo ocultar su emoción al escuchar que su familia podría tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, también dejó claro que la decisión no depende solo de ella. Su principal preocupación es la reacción de su abuela Dolores, quien está acostumbrada al barrio, a su rutina y al esfuerzo diario vendiendo emoliente.

Pero esa no fue la única sorpresa. Edmundo también insistió en abrirle una cuenta bancaria y darle una tarjeta para sus gastos, asegurándole que no permitirá que vuelva a pasar necesidades. Para él, no se trata de un regalo, sino de devolverle lo que siempre le correspondió.

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