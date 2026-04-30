Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente

José María Balcázar HOY | Este jueves 30 de abril, la presidencia de la República realizó diversas actividades oficiales. A través de sus canales oficiales e institucionales y del Portal de Transparencia se conocieron los detalles de la agenda del jefe de Estado. En Latina Noticias te contamos cómo fue la jornada del mandatario.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE JOSÉ BALCÁZAR

De acuerdo a la cuenta oficial de Presidencia en ‘X’, José María Balcázar participó en la ceremonia de condecoración de la Orden del Trabajo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, a ciudadanos e instituciones que han destacado por su contribución técnica, académica o gremial.

La actividad contó con la participación del señor Óscar Fausto Fernández Cáceres, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Esta distinción reconoce el esfuerzo por mejorar las relaciones laborales, promover la seguridad social y, sobre todo, fortalecer el diálogo entre el Estado, los trabajadores y los empleadores.

¿QUIÉNES VISITARON EL DESPACHO PRESIDENCIAL?

A través del portal de Transparencia, se registró la visita de Edgar Cóndor Capcha a la Secretaría del Despacho Presidencial. De la misma forma lo hizo Núñez Meza Ángeles al mismo despacho para entrevistarse con el funcionario Fernando Silva Abanto.

Finalmente, como proveedores para la I Feria Multiservicios Organizado por la Unidad Funcional de Bienestar de la OGRH del Despacho Presidencial accedieron Delcy De la Cruz, Robert Garay Peña y Alex Tincep Sánchez. Esas reuniones se sostuvieron con la funcionaria Zoila Ramos Caballero.

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