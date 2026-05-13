Valentina Valiente capítulo 49: ¡Rocky revela el gran secreto de Valentina y Rita se siente traicionada!
Un momento de enojo termina provocando una inesperada traición. Luego de que Valentina se negara a prestarle dinero para construir su negocio, Rocky decide no tomarle más importancia al secreto y se lo cuenta a Rita.
Todo ocurre durante una conversación aparentemente casual, cuando Rita menciona que Valentina habría conseguido algunos electrodomésticos gracias a una rifa. Sin embargo, Rocky no tarda en desmentir la historia y revela que, en realidad, todo habría sido posible gracias al apoyo económico de su abuelo millonario.
La noticia deja completamente sorprendida a Rita, quien no puede creer que su mejor amiga jamás le haya contado algo tan importante. “¿No te contó que es millonaria?”, le pregunta Rocky, generando aún más dudas y resentimiento.
Ahora Rita comienza a cuestionar la confianza que existe entre ambas y siente que Valentina le ocultó una parte fundamental de su vida.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!