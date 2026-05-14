Valentina Valiente capítulo 50: ¡Frida promete cambiar por Don Edmundo!

Luego de la fuerte discusión que tuvieron por el trato hacia los hermanos de Valentina, Frida decide acercarse a Don Edmundo con la intención de calmar las aguas y evitar que los conflictos afecten su próxima boda.

Con un tono más conciliador, Frida le asegura que no quiere seguir peleada con él y promete hacer un esfuerzo por llevarse bien con Valentina y su familia, a pesar de lo difícil que le resulta aceptar su presencia dentro de la casa.

Don Edmundo, aunque aún afectado por las tensiones recientes, deja claro que su prioridad es que exista armonía entre las personas que ama, especialmente ahora que ha recuperado a su nieta después de tantos años.

Sin embargo, el momento de aparente tranquilidad se rompe cuando Lupe entra para anunciar que Valentina acaba de llegar. Apenas escucha su nombre, Frida no puede contener su molestia y, a solas, lanza un furioso: “¡Maldita Valentina!”.

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