Valentina Valiente capítulo 50: ¡Leo explota al descubrir la relación entre Elsa y Wilfredo!

La relación entre Elsa y Wilfredo finalmente salió a la luz… y la reacción de Leo fue explosiva. Todo comenzó cuando él y Rocky tomaron entre burlas e incredulidad la relación de Elsa y Wilfredo.

Sin embargo, Jenny no tardó en enfrentarlos y dejarles claro que su madre sí está feliz junto a Wilfredo, defendiendo completamente la relación.

Molesto y fuera de sí, Leo decidió ir directamente hasta la tienda de Wilfredo para encarar a Elsa. Ahí, delante de todos, comenzó a cuestionarla y a burlarse de la relación, insinuando que ella no podía fijarse en alguien “como él”.

Pero Elsa no se quedó callada y lo enfrentó con firmeza. Le recordó que Wilfredo es un hombre trabajador, responsable y presente para su hija, dejando entrever todo lo que Leo nunca fue durante su matrimonio.

Además, Elsa le dejó claro que no le importa la opinión del barrio ni lo que la gente pueda decir sobre su nueva relación.

La situación se volvió todavía más tensa cuando Leo, herido en su orgullo, comenzó a sentirse humillado y terminó enfrentándose directamente con Wilfredo, quien intentó mantener la calma y pidió que hablaran cuando todos estuvieran más tranquilos.

Sin embargo, Leo tomó esas palabras como una provocación y reaccionó agresivamente, dejando la sensación de que el conflicto recién comienza.

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