Valentina Valiente capítulo 50: ¡Macarena enfrenta a Frida y cuestiona su boda con Don Edmundo!

Luego de que Macarena publicara un video explicando a sus seguidores el difícil momento que vive tras su accidente, su madre no dudó en encararla por exponer su vida privada públicamente.

Frida cuestiona duramente la necesidad de grabar el contenido y asegura que todo se trata de una “payasada”, minimizando incluso el apoyo que Macarena recibe en redes sociales. Además, deja entrever su incomodidad por el reciente acercamiento entre Don Edmundo y la familia de Valentina, especialmente tras la reunión donde compartieron un sencillo almuerzo de pollo a la brasa.

Sin embargo, Macarena sorprende al responderle con firmeza y defender tanto su presente como sus decisiones. La joven incluso le pregunta directamente si realmente está segura de casarse con Don Edmundo, insinuando nuevamente que su relación podría estar motivada por intereses económicos y no por amor verdadero.

Aunque Frida intenta cortar la conversación y continuar con los preparativos de la boda, el incómodo intercambio deja claro que las diferencias entre ambas siguen creciendo.

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