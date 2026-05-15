Valentina Valiente capítulo 50: ¡Rita destruye a Valentina con cruel carta llena de odio y obsesión!

La obsesión de Rita por Valentina parece haber llegado a un punto completamente preocupante. Tras enterarse de que su amiga es en realidad la nieta de Don Edmundo y heredera de una enorme fortuna, la joven terminó completamente consumida por la rabia y la decepción.

Incapaz de manejar sus emociones, Rita decidió escribirle una desgarradora y cruel carta donde deja salir todo el resentimiento que siente contra Valentina.

En el mensaje, Rita asegura sentirse traicionada y humillada por haber descubierto la verdad de esa manera, reclamándole por ocultarle que ahora pertenece a una familia millonaria.

Pero lo más fuerte llega cuando revive heridas de su pasado y recuerda el tiempo que compartieron en el albergue, acusando a Valentina de haberla “abandonado” nuevamente, igual que años atrás.

Completamente fuera de control, Rita incluso asegura que ahora entiende “quién es realmente” Valentina, describiéndola como una persona falsa, egoísta y mentirosa.

Además, deja entrever que siempre sospechó que el dinero terminaría cambiando a su amiga, aunque paradójicamente afirma que en realidad “siempre fue así”.

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