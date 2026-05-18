Valentina Valiente capítulo 52: ¡Alejandro pierde su trabajo por defender a Valentina!

El conflicto entre Valentina y el alcalde de Altamira escaló a un nivel inesperado y terminó afectando directamente a Alejandro. Luego de que la joven denunciara públicamente que el alcalde no quería personas “de otros lados” en el distrito, la polémica creció y llegó hasta la oficina municipal.

Todo ocurrió después de que Chubi, Lolo y Tony fueran intervenidos por serenazgo, provocando la indignación de Valentina, quien enfrentó a la autoridad sin imaginar que estaba siendo grabada. Sus declaraciones se viralizaron rápidamente y dejaron al alcalde en el ojo de la tormenta.

Lejos de pedirle que se retractara, Alejandro decidió apoyarla. “Valentina no se va a retractar de nada. Yo la conozco y no lo va a hacer”, aseguró frente a su tío, defendiendo la versión de la joven. Sin embargo, el alcalde no estuvo dispuesto a tolerarlo y lanzó una dura advertencia.

La tensión explotó cuando Alejandro reveló que Valentina cuenta con el respaldo de Edmundo Chegaray, algo que enfureció aún más a la autoridad. Finalmente, el alcalde tomó una drástica decisión: apartar a su sobrino del proyecto arquitectónico de la municipalidad. “Creo que no vas a poder terminar el proyecto de la municipalidad conmigo”, sentenció.

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