Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Marcello Mota volvió a imponerse y dejó fuera a Julio Iglesias en una intensa batalla!

Julio Iglesias eligió enfrentarse nada menos que a Marcello Motta, uno de los consagrados más sólidos de la competencia.

Desde su video de presentación, Julio Iglesias aseguró que venía dispuesto a recuperar su lugar en el programa y demostrar por qué fue campeón en temporadas anteriores.

Tras la presentación, el jurado destacó el carisma y la conexión escénica. Jely Reátegui elogió cómo disfruta cada instante sobre el escenario y cómo transmite el personaje con todo el cuerpo, aunque señaló que faltó mayor potencia y cuerpo en la voz para terminar de consolidar la interpretación.

Por su parte, Carlos Alcántara reconoció el trabajo físico y gestual del participante, pero consideró que el timbre estuvo lejos del original en algunos momentos. Además, comentó que quizá otra canción habría favorecido más al imitador para mostrar toda su capacidad vocal.

Mientras tanto, Ricardo Morán pidió más proyección, energía y un acento español más constante. En contraste, destacó la impecable presentación de Marcello Motta, resaltando el manejo vocal, la fuerza en las notas y el característico raspado de voz que terminó convenciendo completamente al jurado.

Finalmente, la decisión fue unánime. Los tres jurados levantaron la pizarra a favor de Marcello Motta, quien logró mantener su silla de consagrado.

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