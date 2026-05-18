Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Un campeón volvió por su silla! Julio Iglesias retó a Marcello Motta en una batalla cargada de emoción

La noche se encendió con el regreso de Julio Iglesias al programa. El imitador, recordado por haber sido campeón del programa, reapareció en el escenario asegurando que volvió dispuesto a pelear con todo por una silla de consagrados. Con seguridad y mucha elegancia, dejó claro que no piensa darle ventaja a nadie en esta nueva etapa de la competencia.

Durante su video de presentación, el participante afirmó que viene a “brindar su corazón en cada canción” y a demostrar por qué logró conquistar al público y al jurado en temporadas anteriores. Además, aseguró que esta vez utilizará “sus mejores cartas” para volver a posicionarse entre los mejores imitadores del programa.

Al momento de elegir a quién retar, el imitador sorprendió al decidir enfrentarse nada menos que a Marcello Motta, uno de los consagrados más sólidos de la temporada. La elección elevó inmediatamente la expectativa del jurado y del público, que anticipó un intenso duelo musical sobre el escenario.

Con el reto ya definido, Julio Iglesias interpretó “Amor”, apostando por una presentación romántica y cargada de sentimiento. El concursante buscó transmitir la esencia melódica y elegante del artista español, mientras demostraba la experiencia que ha adquirido a lo largo de los años dentro del formato.

Ahora solo queda esperar la presentación del consagrado y el veredicto final del jurado para descubrir si Julio Iglesias logrará arrebatarle la silla a Marcello Motta.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!