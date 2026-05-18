Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Juan Luis Guerra retó a Mon Laferte en una batalla llena de sabor y emoción!

La fiesta, la bachata y el merengue volvieron al escenario con el esperado regreso de Juan Luis Guerra. El participante recordó su paso por el programa desde el 2015 y aseguró que esta vez no llegó para hacer amigos, sino para quedarse con una silla de consagrados.

Durante su video de presentación, el imitador dejó claro que el personaje de Juan Luis Guerra es con el que más conectado se siente a lo largo de toda su carrera artística. Con seguridad y mucha energía, prometió llevar la alegría y el ritmo caribeño nuevamente al escenario.

Sin embargo, lo que más sorprendió de la noche fue su elección para la batalla. Contra todo pronóstico, decidió retar a Mon Laferte, generando expectativa inmediata entre el jurado y el público por el contraste musical entre ambos artistas.

Además de la interpretación, el participante protagonizó un divertido careo previo junto a la imitadora de Mon Laferte, dejando en claro que esta batalla tendría no solo música, sino también mucha personalidad y actitud sobre el escenario.

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