Valentina Valiente capítulo 52: ¡Chubi se convierte en el protector de Valentina y pone en su lugar a Rita!
Chubi demostró que está dispuesto a hacer cualquier cosa por proteger a Valentina. Luego de enterarse de la carta que Rita había escrito, el menor decidió enfrentarla directamente y dejarle una clara advertencia sobre cómo debe tratar a su hermana.
Aunque Rita intentó acercarse con amabilidad y agradecerle por guardar el secreto, Chubi no dudó en marcar distancia y recordarle que no piensa permitir que vuelva a hacerle daño a Valentina. “Espero que hayas aprendido cuidadito con jugarte feo con mi hermana. Eso sí ya no es broma”, le dijo, dejando claro que estará atento a cada uno de sus movimientos.
Rita, sorprendida por la reacción del pequeño, intentó calmar la situación y aseguró que todo había sido un malentendido. Incluso prometió que algo así no volvería a repetirse.
Sin embargo, el momento que más impactó llegó cuando Rita preguntó por la carta. Con total tranquilidad, Chubi le aseguró que ya la había eliminado. “La metí a la olla”, respondió, dejando a Rita completamente aliviada.
